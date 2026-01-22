जिले में लक्ष्य से कम खरीदी, किसानों का 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, लक्ष्य पूरा न होने का मुख्य कारण पंजीकृत किसानों का केंद्र तक न पहुंचना है। 37,692 पंजीकृत किसानों में से लगभग 5,138 किसानों ने अपनी उपज नहीं बेची। इनमें वे किसान भी शामिल हैं जिन्होंने स्लॉट तो बुक किया था, लेकिन अंतिम तिथि 20 जनवरी तक केंद्र पर नहीं पहुंचे।

प्रमुख आंकड़े एक नजर में

-कुल पंजीयन: 37,692 किसान

-उपज बेचने वाले: 32,554 किसान (5,138 किसानों ने नहीं बेची धान)

-कुल खरीदी: 2,17,705 टन (लक्ष्य 2.30 लाख टन)

-कुल भुगतान देय: 515 करोड़ रुपए

-अब तक भुगतान: 424 करोड़ रुपए

-लंबित भुगतान: 91 करोड़ रुपए

इनका कहना है

जो किसान स्लॉट बुक नहीं करा पाए थे उनकी जानकारी भोपाल भेजी गई है, यदि वहां से अनुमति मिलती है तो लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। कुछ गोदाम खाली हैं और कुछ मिलरों के अधिग्रहित कर रहे हैं। जल्द से जल्द धान परिवहन कर लिया जाएगा।

एमएस उपाध्याय, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम शहडोल