22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

जिले में लक्ष्य से कम खरीदी, किसानों का 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका

37692 ने कराया था पंजीयन, 1457 किसान नहीं पहुंचे धान बेंचनेशहडोल. जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी निर्धारित लक्ष्य के आंकड़े को नहीं छू पाई है। पंजीयन के बावजूद हजारों किसानों के उपज न बेंचने और परिवहन की धीमी रफ्तार के कारण अब करोड़ों का भुगतान अधर में लटक गया है। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 22, 2026

37692 ने कराया था पंजीयन, 1457 किसान नहीं पहुंचे धान बेंचने
शहडोल. जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी निर्धारित लक्ष्य के आंकड़े को नहीं छू पाई है। पंजीयन के बावजूद हजारों किसानों के उपज न बेंचने और परिवहन की धीमी रफ्तार के कारण अब करोड़ों का भुगतान अधर में लटक गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेंचने के बाद अब जिले के हजारों किसान अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं। नियम के अनुसार, समितियों से धान का उठाव और गोदामों में रख-रखाव होने के बाद ही भुगतान प्रक्रिया पूरी होती है। वर्तमान में परिवहन की गति काफी धीमी है, जिसके कारण 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है।

मिलरों के गोदाम अधिग्रहित

सरकारी गोदाम और ओपन केप फुल होने की वजह से अब प्रशासन प्राइवेट मिलरों के गोदामों का सहारा ले रहा है। अकेले ब्योहारी में 6 निजी गोदामों का अधिग्रहण किया गया है, ताकि समितियों में खुले में पड़ी धान को सुरक्षित रखा जा सके। जिले में अभी भी लगभग 14,432 टन धान समितियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी है। बदलते मौसम और बारिश की आशंका ने प्रबंधकों की नींद उड़ा दी है। यदि धान लंबे समय तक खुले में रहती है, तो सूखने के कारण उसके वजन में कमी आती है। इस वजन की कमी की भरपाई समितियों को स्वयं करनी होगी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

क्यों नहीं पूरा हुआ लक्ष्य?

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, लक्ष्य पूरा न होने का मुख्य कारण पंजीकृत किसानों का केंद्र तक न पहुंचना है। 37,692 पंजीकृत किसानों में से लगभग 5,138 किसानों ने अपनी उपज नहीं बेची। इनमें वे किसान भी शामिल हैं जिन्होंने स्लॉट तो बुक किया था, लेकिन अंतिम तिथि 20 जनवरी तक केंद्र पर नहीं पहुंचे।
प्रमुख आंकड़े एक नजर में
-कुल पंजीयन: 37,692 किसान
-उपज बेचने वाले: 32,554 किसान (5,138 किसानों ने नहीं बेची धान)
-कुल खरीदी: 2,17,705 टन (लक्ष्य 2.30 लाख टन)
-कुल भुगतान देय: 515 करोड़ रुपए
-अब तक भुगतान: 424 करोड़ रुपए
-लंबित भुगतान: 91 करोड़ रुपए
इनका कहना है
जो किसान स्लॉट बुक नहीं करा पाए थे उनकी जानकारी भोपाल भेजी गई है, यदि वहां से अनुमति मिलती है तो लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। कुछ गोदाम खाली हैं और कुछ मिलरों के अधिग्रहित कर रहे हैं। जल्द से जल्द धान परिवहन कर लिया जाएगा।
एमएस उपाध्याय, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम शहडोल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / जिले में लक्ष्य से कम खरीदी, किसानों का 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहडोल में 59 केंद्रों पर 21 हजार छात्र देंगे परीक्षा, सुरक्षा के लिए लगेंगे जैमर और सीसीटीवी

शहडोल

लक्ष्य से कम खरीदी, 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका

शहडोल

बनारस के पत्थरों में बसती परंपरा, बाणगंगा मेले में आज भी रास आ रहे सिलवट्टे

शहडोल

इधर बाघ गणना, उधर 20 दिन में 4 बाघों की मौत

शहडोल

इधर बाघ गणना, उधर 20 दिन में 4 बाघों की मौत, सुरक्षित नहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व!

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.