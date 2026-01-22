लक्ष्य से कम खरीदी, 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका

-37692 ने कराया था पंजीयन,1457 किसान नहीं पहुंचे धान बेंचने

-बारिश के डर से बढ़ी समितियों की चिंता

शहडोल। जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी निर्धारित लक्ष्य के आंकड़े को नहीं छू पाई है। पंजीयन के बावजूद हजारों किसानों के उपज न बेचने और परिवहन की धीमी रतार के कारण अब करोड़ों का भुगतान अधर में लटक गया है।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद अब जिले के हजारों किसान अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं। नियम के अनुसार, समितियों से धान का उठाव और गोदामों में रख-रखाव होने के बाद ही भुगतान प्रक्रिया पूरी होती है। वर्तमान में परिवहन की गति काफी धीमी है, जिसके कारण 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है।