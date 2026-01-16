16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

शहर में नहीं लगी झाडू, जगह-जगह कचरे का अंबार, वाहन का इंतजार करते रहे लोग

एरियर भुगतान व नियमितिकरण की मांग को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 16, 2026

शहडोल. एरियर की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर पहले दिन ही शहर में देखने मिला। गुरुवार को शहर में न तो कहीं झाडू लगी और न ही वार्डों से कचरा उठा। जगह-जगह कचरे का ढ़ेर लगा रहा, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्डवासी कचरा वाहन का इंतजार करते रहे। नगर के व्यावसायिक क्षेत्रों में गंदगी पसरी रही। सुबह 6 बजे सभी सफाई कर्मचारी, वाहन चालक, लोक निर्माण शाखा, जलप्रदाय शाखा व पार्क के कर्मचारी काम बंद कर नगर पालिका के सामने एकत्रित हो गए। इस दौरान नियमित व विनियमित के साथ आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे। सभी कर्मचारी पैदल रैली निकालकर जयस्तंभ चौक पहुंचे, जहां वह अपनी मांगों को लेकर पूरा दिन डंटे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि उनका 11 माह का एरियर भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसके चलते उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की सूचना पर मौके पर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष ने समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल वापस नहीं ली। वहीं एरियर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पार्षदों का भी समर्थन मिला। वहीं देर शाम सभी कर्मचारियों ने कलेक्टर डॉ. केदार सिंह से मुलाकात कर अपनी बात रखी है।

10 जनवरी को भुगतान का दिया था आश्वासन

सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने 30 दिसंबर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात कर एरियर भुगतान की मांग रखी थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि 10 जनवरी को 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि 4 किस्तों में भुगतान करेंगे। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक उनका भुगतान नहीं होगा वह हड़ताल वापस नहीं लेंगे।

सब्जी मण्डी में कचरे का ढेर, जगह-जगह फैली गंदगी

गुरुवार को नगर में सफाई न होने की वजह से चारों तरफ गंदगी का आलम व्याप्त रहा। शहर की सब्जी मण्डी से कचरा उठाव न होने की वजह से जगह-जगह ढ़ेर लगा रहा। लोगों के आवागमन की वजह से पूरे मार्ग में यह कचरा फैल गया। इसके अलावा नगर के वार्डों से भी कचरा उठाव नहीं और न ही डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए वाहन पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 12:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / शहर में नहीं लगी झाडू, जगह-जगह कचरे का अंबार, वाहन का इंतजार करते रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाणगंगा कुण्ड में लगाई डुबकी, सूर्यदेव की उपासना कर किया दान

शहडोल

अब घर बैठे क्यूआर कोड के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे राजस्व संबंधी शिकायतें

शहडोल

सूर्यनमस्कार : एक साथ 12 आसनों व अनुलोम-विलोम का किया अभ्यास

शहडोल

पुलिस के दबिश देते ही पत्नी के साथ फरार हुआ आरोपी, घर से चार किलो गांजा बरामद

शहडोल

सप्लाई लाइन टूटी, गड्ढे के अंदर पाइप लगाकर पानी भरने को मजबूर वार्डवासी

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.