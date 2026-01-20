विकास की भेंट चढ़ी व्यवस्था, टूटी पाइपलाइन से सडक़ बनी दलदल, जनता बेहाल

शहडोल। झूलापुल से पुलिस लाइन मार्ग पर निर्माण कार्य की सुस्त रतार और ठेकेदार की घोर लापरवाही अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बन गई है। सडक़ निर्माण के नाम पर खोदे गए गड्ढों ने न केवल राहगीरों की कमर तोड़ दी है, बल्कि जल प्रदाय की मुय पाइपलाइन फूटने से पिछले एक सप्ताह से हजारों लीटर पानी सडक़ों पर व्यर्थ बह रहा है। नतीजा यह है कि पूरा मार्ग अब दलदल में तब्दील हो चुका है।
व्यर्थ बहता पानी और पसरती गंदगी:
सडक़ निर्माण के दौरान बरती गई तकनीकी लापरवाही के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। बीते सात दिनों से इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। रोजाना हजारों लीटर कीमती पानी सडक़ों पर बहकर दलदल बना रहा है। इस कीचड़ के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों का निकलना दूभर हो गया है। अंधेरा होते ही यह मार्ग हादसों का ब्लैक स्पॉट बन जाता है।
शिकायतों का अंबार:
स्थानीय निवासी सुंदर नापित के अनुसार, गड्ढा खोदकर निर्माण कार्य एक सप्ताह से बंद कर दिया गया है। पाइपलाइन टूटने की शिकायत कई बार नगर पालिका में की गई, लेकिन जिमेदारों ने जैसे कानों में रुई डाल रखी है। पैदल चलना भी अब जान जोखिम में डालने जैसा है।
इस लिए बढ़ रही है परेशानी
मेले का दबाव: बाणगंगा मेला शुरू होने के कारण इस शॉर्टकट मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व के बावजूद ठेकेदार ने मार्ग दुरुस्त करने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
अधूरा निर्माण: बीच सडक़ पर खुदाई करके काम को बीच में ही छोड़ दिया गया है, जो ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
प्रभावित क्षेत्र: पुलिस लाइन, पटेल नगर और बाणगंगा कॉलोनी जाने वाले हजारों रहवासी इस अव्यवस्था से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।
वर्जन
पुलिस लाइन मार्ग में पाइप लाइन फूटी है इसकी जानकारी नहीं आई है, नगर पालिका की टीम को कल ही भेजकर सुधार करा दिया जाएगा। ठेकेदार को भी सडक़ दुरुस्त करने कहा जाएगा।
शरद द्विवेदी, उपयंत्री नगर पालिका
