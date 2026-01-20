विकास की भेंट चढ़ी व्यवस्था, टूटी पाइपलाइन से सडक़ बनी दलदल, जनता बेहाल

शहडोल। झूलापुल से पुलिस लाइन मार्ग पर निर्माण कार्य की सुस्त रतार और ठेकेदार की घोर लापरवाही अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बन गई है। सडक़ निर्माण के नाम पर खोदे गए गड्ढों ने न केवल राहगीरों की कमर तोड़ दी है, बल्कि जल प्रदाय की मुय पाइपलाइन फूटने से पिछले एक सप्ताह से हजारों लीटर पानी सडक़ों पर व्यर्थ बह रहा है। नतीजा यह है कि पूरा मार्ग अब दलदल में तब्दील हो चुका है।