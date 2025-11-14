टीबी विभाग में तीन साल से बंद एक्सरे मशीन, अब सामान्य लाइन में मरीजों की कर रहे जांच

वर्तमान में टीबी संक्रमित मरीजों की जांच के लिए कोई अलग से सुविधा नहीं है। जिला चिकित्सालय के एक्सरे विभाग में ही टीबी संक्रमितों का एक्सरे किया जा रहा है, जिसके कारण सामन्य मरीजों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। एक्सरे विभाग से लगा सोनो ग्राफी सेंटर भी संचालित है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, इन महिलाओं को भी संक्रमण का डर बना रहता है।

केस- 1

एक वृद्ध की समय रहते टीबी की पहचान नहीं होने से हालत गंभीर होने लगी थी। परिजन ऑक्सीजन सपोर्ट में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां जांच में पता लगा कि वृद्ध टीबी रोग से ग्रसित है, चार दिन चले उपचार के बाद तबियत में सुधार होना शुरू हुआ। चिकित्सकों ने बताया कि मरीज का शहडोल में एक प्राइवेट डॉक्टर से उपचार कराया जा रहा था, लेकिन टीबी की पहचान नहीं कर पाने से हालत गंभीर हो चुकी थी। हालांकि जिला चिकित्सालय में उसका उपचार किया गया।

केस- 2

जयसिंहनगर से एक 45 वर्षीय युवक को बीते महीने परिजन जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, परिजनों ने बताया कि उसे लंबे समय से खांसी आ रही है, इसके साथ सीने में दर्द हो रहा है, और लगातार वजन कम हो रहा है। चिकित्सकों ने टीबी के लक्षण से संबंधित जांच कराई तो युवक संक्रमित पाया गया। परिजनों ने बताया कि जयङ्क्षसहनगर के प्राइवेट क्लीनिक में उपचार चल रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। अस्पताल में मरीज को भर्ती कर उपचार किया गया।

इनका कहना

टीबी विभाग में एक्सरे मशीन इंस्टाल किया गया है, एआरबी नहीं हो होने से मशीन का संचालन नहीं हो रहा है। मरम्मत होने के बाद मशीन शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वाय के पासवान, जिला क्षय अधिकारी, शहडोल