इधर बाघ गणना, उधर 20 दिन में 4 बाघों की मौत

शहडोल। एक ओर जहां देशभर में बाघों की गणना का अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमाओं पर पिछले महज 20 दिनों में चार बाघों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाघ गणना के बीच लगातार हो रही मौतें पार्क प्रबंधन की निगरानी, सतर्कता और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलती नजर आ रही हैं।

इन चार मृत बाघों में तीन मादा बाघ शामिल हैं, जबकि एक बाघ के लिंग की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। सभी घटनाएं टाइगर रिजर्व के बफर जोन और उससे लगे राजस्व क्षेत्रों में हुई हैं। पार्क प्रबंधन मौतों का कारण कहीं करंट, कहीं आपसी संघर्ष, तो कहीं शिकार का पीछा करते हुए हादसा बता रहा है, लेकिन घटनाओं की आवृत्ति ने लापरवाही की आशंका को बल दिया है। इन सिलसिलेवार घटनाओं ने बाघों की सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है।