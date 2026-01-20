दो पार्किंग स्थल किए सील, जगह-जगह लगाई रेट सूची

20 जनवरी 2026,

Google source verification

शहडोल

image

Brajesh Kumar Tiwari

Jan 20, 2026

शहडोल। ऐतिहासिक बाणगंगा मेले में वाहन पार्किंग के नाम पर चल रही खुली लूट और ठेकेदारों की मनमानी पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल गया है। 'पत्रिका' द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने के बाद नींद से जागे पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने सोमवार को संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से संचालित हो रहे दो पार्किंग स्टैंडों को सील कर दिया गया, जिससे अवैध वसूली करने वाले सिंडिकेट में हडक़ंप मच गया।

एक्शन में एसपी: सुबह से ही बढ़ा पहरा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सत निर्देश जारी किए। सोमवार सुबह से ही मेला क्षेत्र और उसके आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। डायल 112, यातायात पुलिस और सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्रमणि पांडेय खुद मोर्चा संभालते नजर आए। पुलिस की मौजूदगी का असर यह रहा कि अवैध वसूली करने वाले कर्मचारी गायब दिखे और विवाद की स्थिति पर विराम लग गया।

बिना अनुमति चल रहे स्टैंड सील
नगर पालिका की टीम ने जांच के दौरान पाया कि मेला क्षेत्र में दो पार्किंग स्थल बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। टीम ने तत्काल इन्हें बंद कराकर सील कर दिया। अधिकारियों ने कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और शिकायतों के आधार पर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने जगह-जगह नए डिवाइडर भी लगाए हैं।

रेट लिस्ट की चस्पा :
14 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में अब तक कहीं भी रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी, जिसका फायदा उठाकर ठेकेदार के गुर्गे पर्चियों पर ओवर राइटिंग कर मनमाना पैसा वसूल रहे थे। प्रशासन ने अब सभी पार्किंग स्थलों पर आधिकारिक रेट लिस्ट चस्पा करवा दी है।

राहत: सूची लगने के बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और तय रेट के अनुसार ही भुगतान किया।

चेतावनी: नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित शुल्क से एक रुपया भी अधिक लिया गया, तो ठेका निरस्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पत्रिका का असर: पत्रिका ने मेले में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली और श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसी का परिणाम है कि आज प्रशासन हरकत में आया और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया।

वर्जन
वाहन पार्किंग के नाम अधिक पैसे वसूलने का मामला संज्ञान में आने के बाद नगरपालिका से बातचीत कर व्यवस्था को दुरुस्त करने निर्देशित किया गया है, पार्किंग में चल रही मनमानी का इनपुट लिया जा रहा है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।
रामजी श्रीवास्तव, एसपी शहडोल
—-
मेला में अवैध तरीके से संचालित हो रहे दो पार्किंग स्थलों को शील कर दिया गया है। कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं, ठेकेदार को हिदायात दी गई है कि शिकायत मिली तो कार्रवई की जाएगी।
मयंक मिश्रा, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / दो पार्किंग स्थल किए सील, जगह-जगह लगाई रेट सूची

