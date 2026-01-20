दो पार्किंग स्थल किए सील, जगह-जगह लगाई रेट सूची

वर्जन

वाहन पार्किंग के नाम अधिक पैसे वसूलने का मामला संज्ञान में आने के बाद नगरपालिका से बातचीत कर व्यवस्था को दुरुस्त करने निर्देशित किया गया है, पार्किंग में चल रही मनमानी का इनपुट लिया जा रहा है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।

रामजी श्रीवास्तव, एसपी शहडोल

—-

मेला में अवैध तरीके से संचालित हो रहे दो पार्किंग स्थलों को शील कर दिया गया है। कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं, ठेकेदार को हिदायात दी गई है कि शिकायत मिली तो कार्रवई की जाएगी।

मयंक मिश्रा, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका