KBC में 50 लाख जीती थी यह महिला अधिकारी, अब सरकारी नौकरी में हो रही है अपमानित

अमिता सिंह ने चंबल संभाग के कमिश्नर को चिट्ठी लिख शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में मैं जिले के सभी तहसीलदारों में वरिष्ठ हूं, उसके बाद भी मुझे तहसील में पदस्थ न किया जाकर निर्वाचन कार्यालय में बाबू काम दे रखा है, जबकि जूनियरों और नायब तहसीलदारों को तहसीलों का प्रभार दे रखा है। ये मेरे लिए अत्यधिक क्लेश और अपमानजनक की स्थिति है। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने चंबल संभाग कमिश्नर को आवेदन भेजा और तहसील में पदस्थापना कराने की मांग की है।