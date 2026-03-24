बोत्सवाना से आए 9 चीते फिट, कूनो के जंगलों में छोड़ने की तैयारी

Cheetah in Kuno big Update: कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के चैप्टर-4 के तहत बोत्सवाना से लाए गए नौ चीतों को कूनो की आबोहवा रास आ रही है। वे यहां नए परिवेश में ढलते नजर आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार 30 दिन की तय क्वारंटीन अवधि में से लगभग 80 फीसदी (तीन हफ्ते से ज्यादा) अवधि पूरी कर चुके हैं। इसी को लेकर पार्क प्रबंधन ने सोमवार को सफलता की कहानी का न्यूज लेटर जारी किया।