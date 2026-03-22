एमपी से राजस्थान पहुंच गए दो चीते, घने जंगलों में दबदबा बनाने की कर रहे कोशिश

कूनो नेशनल पार्क से निकलकर ज्वाला के 2 शावक राजस्थान के बारां और कोटा जिलों में घूम रहे हैं। लगभग 2 साल से ज्यादा की उम्र के ये दोनों शावक केपी-1 और केपी-2 लगभग डेढ़ महीने से कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर है। इनमें केपी-1 नामक शावक चीता जहां राजस्थान के बारां जिले के रामगढ़ क्षेत्र के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वहीं केपी-2 नामक शावक चीता बारां जिले के निकलकर अब कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों से ये चीता इटावा रैंज के लक्ष्मीपुरा-लुहावद आदि गांवों के आसपास नजर आ रहा है। जिनके पीछे कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीमों के साथ ही राजस्थान का वन अमला भी तैनात किया हुआ है। वहीं कूनो पार्क की टीम भी समन्वय के साथ लगातार चीता शावकों की

निगरानी में जुटी हुई है।