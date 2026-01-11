एमपी में 21 साल के लड़के को आया ‘कार्डियक अरेस्ट’, बाथरूम में थम गईं सांसें

MP News: अब दिल से जुड़ीं बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। अत्यधिक तनाव और लंबे कार्य घंटे, अनियमित नींद जैसी चीजों के कारण युवाओं के बीच कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आया है। यहां पर 21 वर्षीय युवक की कार्डियक अटैक से मौत हो गई।
दरअसल, शनिवार की शाम दुर्गा टॉकीज के सामने रहने वाले एडवोकेट मनीष मित्तल के 21 वर्षीय बेटे अनमोल मित्तल बाथरूम गया था और फिर वह वहीं पर अचेत होकर गिर गया। परिजन तुरंत अनमोल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने परीक्षण कर अनमोल का मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की प्रारंभिक बजह कार्डियक अरेस्ट है।
परिवार में एक भाई और एक बहन हैं। बेटे की मौत के बाद पूरे घर में मातम पसरा हुआ है और शहर में भी हर कोई इसी घटना की चर्चा कर रहा है कि इस नई उम्र में बच्चों को भी अटैक आने लगे है। हालांकि शहर में यह कोई पहला मामला नही है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके है, जिनमें युवाओंं की जान कार्डियक अरेस्ट से गई हैं।
जिला अस्पताल के डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता ने बताया कि पढ़ाई से लेकर करियर बनाने को लेकर युवाओं में बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी और असंतुलित खान-पान स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। सर्दी के मौसम में यह समस्या अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जब भी किसी को कोई हल्की सी भी परेशानी दिखाई दे तो वह तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें।
कलेक्टर कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भी एडवोकेट पुत्र की कार्डियक अरेस्ट का मामला सामने आया। इस पर मौजूद लोगों ने मंत्री के समक्ष मेडीकल कॉलेज या जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की मांग की है। मंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है। जब भी किसी को हृदय संबंधी कोई बीमारी होती है तो उसको ग्वालियर या किसी दूसरे बड़े शहर में जाना पड़ता है।
