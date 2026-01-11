एमपी में 21 साल के लड़के को आया ‘कार्डियक अरेस्ट’, बाथरूम में थम गईं सांसें

MP News: अब दिल से जुड़ीं बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। अत्यधिक तनाव और लंबे कार्य घंटे, अनियमित नींद जैसी चीजों के कारण युवाओं के बीच कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आया है। यहां पर 21 वर्षीय युवक की कार्डियक अटैक से मौत हो गई।



दरअसल, शनिवार की शाम दुर्गा टॉकीज के सामने रहने वाले एडवोकेट मनीष मित्तल के 21 वर्षीय बेटे अनमोल मित्तल बाथरूम गया था और फिर वह वहीं पर अचेत होकर गिर गया। परिजन तुरंत अनमोल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने परीक्षण कर अनमोल का मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की प्रारंभिक बजह कार्डियक अरेस्ट है।