पलसाना/सीकर.

Two Died in Road accident : ननिहाल अपने मामा के पौते का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे बाइक सवार युवक सुरेश की सडक़ हादसे में मौत हो गई। घटना में लिफ्ट मांग कर बाइक पर बैठने वाला दूसरा युवक श्रीराम भी अकाल मौत का शिकार हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार से टकराने के बाद बाइक करीब आठ फीट ऊंची उछली और कार के पीछे का शीशा तोडकऱ ( Bike Stuck in Car ) उसके अंदर जा घुसी। बुधवार को जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पलसाना के पास हुई घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार में फंसी बाइक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार झुंझुनूं के सलामपुर बगड़ निवासी सुरेश कुमार भाठ अपने ननिहाल पचार में अपने मामा के पौते के जन्मदिन में शामिल होकर बाइक से वापस अपने गांव लौट रहा था।

Bike Car accident in palsana : इस दौरान मंढा बस स्टैंड पर मंढा निवासी श्रीराम जाट भी लिफ्ट लेकर बाइक पर उसके पीछे बैठ गया। कुछ दूर चलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भदाला की ढाणी के पास सुबह साढ़े सात बजे के करीब सीकर से जयपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डीवाइडर से टकराने के बाद सडक़ के दूसरी तरफ चली गई और बाइक से जा टकराई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सुरेश और श्रीराम को गंभीर अवस्था में एंबुलेंस के जरिए पलसाना अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने सुरेश को तो मृत घोषित कर दिया। लेकिन, श्रीराम को उपचार के लिए सीकर रैफर किया गया था। लेकिन, रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को थाने पहुंचाया और दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिए।

कार चालक फरार

घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि कार व बाइक को पुलिस ने थाने में खड़ा कर लिया है। ( Road Accident in sikar )



पढऩे के लिए आया था श्रीराम

हादसे में मंढ़ा निवासी मृतक श्रीराम रेलवे की तैयारी कर रहा था और दो दिन पहले ही पलसाना स्थित एक कोचिंग क्लासेज में कोचिंग करने के लिए आने लगा था। हादसे के दौरान भी वो कोचिंग करने के लिए ही निकला था। ऐसे में बाइक दिखी तो लिफ्ट लेकर वो बाइक सवार के साथ पलसाना आ रहा था। इस दौरान रास्ते में ही ये हादसा हो गया।



शादी के लिए देख रहे थे लडक़ी

सुरेश पचार अपने मामा के पौते के जन्मदिन में शामिल होने आया था। सुरेश के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और मां लम्बे समय से बीमार चलने के कारण परिजन उसकी सगाई के लिए लडक़ी देख रहे थे। लेकिन, हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली।