राजस्थान के इन जिलों में पड़ेगी जबरदस्त ठंड, मौसम विभाग का Cold Day का अलर्ट जारी

Cold Wave in Rajasthan : राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ( Winter in Rajasthan ) का कहर जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे 3 डिग्री दर्ज ( Minus 3 Degree Temperature in fatehpur shekhawati ) किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक जबरदस्त ठंड पड़ेगी।