शेखावाटी में टूट पड़ी सर्दी, माइनस 3 डिग्री तापमान में जमा सब कुछ, जमीन पर बिछी बर्फ की चादर

Rajasthan Weather Update : शेखावाटी में सर्दी ( Winter in Shekhawati ) जमकर टूट पड़ी है। बुधवार रात के तापमान ने इस सीजन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु के नीचे आ गया। इधर, मौसम विभाग ने शेखावाटी में कोल्ड डे ( Cold Day Alert in Rajasthan ) का अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर शेखावाटी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री दर्ज हुआ। ( Minus 3 Degree Temperature in Fatehpur Shekhawati )