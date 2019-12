राजस्थान: पतंग लूटते समय करंट की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

Child Died Due to Electric Shock : राजस्थान के सीकर में मंगलवार शाम को पतंग लूटते समय करंट ( Accident During Kite flying ) की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत ( Child Died During Kite Flying ) हो गई। जबकि एक अन्य बच्चा घायल हो गया। जिसे परिजनों ने एसके अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया।