प्रधानमंत्री की इस योजना के नाम पर युवक ने कई महिलाओं को ठगा, इस तरह हुआ खुलासा

प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना ( PM Sewing Machine Scheme ) के नाम पर महिलाओं को सिलाई मशीन दिलाने का झांसा ( Fraud With Women on the name of PM Sewing Machine Scheme ) देकर सौ-सौ रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।