सुसाइड करने के लिए चलते ट्रेन के इंजन के आगे बैठा युवक, देख कर उड़ गए सबके होश

Young Man Try to Suicide in Sikar : सीकर के पुरोहित जी की ढाणी के पास रेलवे ट्रेक पर एक युवक ने सुसाइड ( Young Man Try to Suicide by Train ) का प्रयास किया जिसे वहां के नजदीकी लोगों ने बचा लिया। युवक को बेहोशी का हालत में एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।