निर्दयता: एक घंटे पहले जन्मी बच्ची को बाहर छोड़ गए परिजन, सर्दी में कांपती रही, 8 घंटे बाद तोड़ा दम

भले ही शिक्षा के क्षेत्र में सीकर जिला अग्रणी हो लेकिन बेटियों के प्रति उसकी मानसिकता में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी बानगी बुधवार को जनाना अस्पताल ( Janana Hospital Sikar ) में देखने को मिली। जब अस्पताल के पालने में प्रीमैच्योर बेटी को लावारिस हालत ( Born Baby Found in Crib house at Sikar ) में छोड़ गया। सर्दी और संक्रमण की चपेट में आने से करीब आठ घंटे बाद बच्ची ( Born Baby Died Due to Cold ) ने दम तोड़ दिया।