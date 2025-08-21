Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

दो घंटे में होटलों के बाहर खड़ी तीन कारों के शीशे तोड़ लाखों की नकदी व सामान चोरी

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, सीकर में पहली बार मेट्रोपॉलिटिन शहरों जैसी वारदात

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Aug 21, 2025

obscenity in car
सड़क पर खड़ी कार में अश्लील हरकत (फोटो-सोशल मीडिया)

सीकर. सीकर में होटल व हाइवे पर खड़ी कारों के शीशे तोड़कर नकदी, बैग व अन्य कीमती सामान चोरी करने वाली गैंग सक्रिय हो गई है। सीकर जिले में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर सिर्फ दो घंटे में तीन जगह कारों के शीशे तोड़कर लाखों रुपए की नकदी व सामान चोरी कर लिए। आरोपियों ने रसीदपुरा व भढ़ाढ़र बाइपास पर एक घंटे के भीतर दो वारदातों को अंजाम दे दिया और इसके बाद फतेहपुर में तीसरी वारदात की। बदमाशों ने सीकर में पहली बार मेट्रोपॉलिटिन शहरों जैसी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने सदर थाना व फतेहपुर में मामला दर्ज करवाया है।

कुछ सेकंड में ही दिया वारदात को अंजाम-

सदर थाना पुलिस के अनुसार सीकर के भढाढर बाईपास पर श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले सैयद मुमताज एक निजी होटल पर चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। उन्होंने 10:40 पर अपनी लग्जरी कार खड़ी कर होटल में चले गए। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी में से एक बैग भी गायब था, जिसमें 1.10 लाख रुपए की नकदी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। चोरों ने इतनी सफाई से कार का शीशा तोड़ा की किसी को भनक तक नहीं लगी और ना ही आवाज हुई। चोर महज कुछ सैकंड में ही कांच का शीशा तोड़ वारदात को अंजाम दे गए।

रसीदपुरा में कार से 10 हजार की नकदी चोरी-

दूसरी घटना सीकर में रसीदपुरा गांव में एक होटल पर हुई। परिवादी दिल्ली निवासी हर्षिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उन्होंने अपनी गाड़ी होटल के बाहर खड़ी की थी। सुबह 11:30 के करीब उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर कोई बैग चोरी करके ले गया। बैग में करीब 10 हजार रुपए नगद और आईडी कार्ड रखे हुए थे। इसके बाद बदमाशाें ने फतेहपुर कस्बे में भी एक कार का शीशा तोड़ नकदी व सामान चुरा लिया। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने शीशा तोड़ने या काटने वाली चाबी से शीशा तोड़ा है, जिसमें आवाज तक नहीं आती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / दो घंटे में होटलों के बाहर खड़ी तीन कारों के शीशे तोड़ लाखों की नकदी व सामान चोरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.