दो घंटे में होटलों के बाहर खड़ी तीन कारों के शीशे तोड़ लाखों की नकदी व सामान चोरी

सीकर. सीकर में होटल व हाइवे पर खड़ी कारों के शीशे तोड़कर नकदी, बैग व अन्य कीमती सामान चोरी करने वाली गैंग सक्रिय हो गई है। सीकर जिले में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर सिर्फ दो घंटे में तीन जगह कारों के शीशे तोड़कर लाखों रुपए की नकदी व सामान चोरी कर लिए। आरोपियों ने रसीदपुरा व भढ़ाढ़र बाइपास पर एक घंटे के भीतर दो वारदातों को अंजाम दे दिया और इसके बाद फतेहपुर में तीसरी वारदात की। बदमाशों ने सीकर में पहली बार मेट्रोपॉलिटिन शहरों जैसी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने सदर थाना व फतेहपुर में मामला दर्ज करवाया है।
सदर थाना पुलिस के अनुसार सीकर के भढाढर बाईपास पर श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले सैयद मुमताज एक निजी होटल पर चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। उन्होंने 10:40 पर अपनी लग्जरी कार खड़ी कर होटल में चले गए। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी में से एक बैग भी गायब था, जिसमें 1.10 लाख रुपए की नकदी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। चोरों ने इतनी सफाई से कार का शीशा तोड़ा की किसी को भनक तक नहीं लगी और ना ही आवाज हुई। चोर महज कुछ सैकंड में ही कांच का शीशा तोड़ वारदात को अंजाम दे गए।
दूसरी घटना सीकर में रसीदपुरा गांव में एक होटल पर हुई। परिवादी दिल्ली निवासी हर्षिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उन्होंने अपनी गाड़ी होटल के बाहर खड़ी की थी। सुबह 11:30 के करीब उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर कोई बैग चोरी करके ले गया। बैग में करीब 10 हजार रुपए नगद और आईडी कार्ड रखे हुए थे। इसके बाद बदमाशाें ने फतेहपुर कस्बे में भी एक कार का शीशा तोड़ नकदी व सामान चुरा लिया। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने शीशा तोड़ने या काटने वाली चाबी से शीशा तोड़ा है, जिसमें आवाज तक नहीं आती है।