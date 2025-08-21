दो घंटे में होटलों के बाहर खड़ी तीन कारों के शीशे तोड़ लाखों की नकदी व सामान चोरी

सदर थाना पुलिस के अनुसार सीकर के भढाढर बाईपास पर श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले सैयद मुमताज एक निजी होटल पर चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। उन्होंने 10:40 पर अपनी लग्जरी कार खड़ी कर होटल में चले गए। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी में से एक बैग भी गायब था, जिसमें 1.10 लाख रुपए की नकदी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। चोरों ने इतनी सफाई से कार का शीशा तोड़ा की किसी को भनक तक नहीं लगी और ना ही आवाज हुई। चोर महज कुछ सैकंड में ही कांच का शीशा तोड़ वारदात को अंजाम दे गए।