प्रदेश में माल्ट कंपनियों को रास रहा सीकर का जौ

सीकर. देश सहित प्रदेश की माल्ट फैक्ट्रियों को सीकर का जौ रास आ रहा है। कंपनियों की प्राथमिकता के कारण सीकर जिला प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गया है। हाल यह है कि सीकर के जौ की कच्चे माल के रूप में मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सीकर मंडी में हर साल मार्च और अप्रेल माह में जौ की खरीद शुरू होते ही हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से व्यापारी सीकर पहुंच जाते हैं। व्यापारियों की माने तो अन्य जिलों की तुलना में सीकर के जौ में माल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि माल्ट बनाने वाली फैक्ट्रियों का रुझान सीकर की उपज की ओर ज्यादा रहता है। जानकारों के अनुसार, जौ में स्टार्च और माल्ट कंटेंट जितना बेहतर होता है, उतनी ही गुणवत्ता वाली माल्ट तैयार होती है, और इस कसौटी पर सीकर का जौ आगे माना जाता है। जबकि सामान्य जौ का उपयोग पशु आहार और घरेलू जरूरतों में अधिक होता है, वहीं सीकर का जौ सीधे इंडस्ट्रियल काम में चला जाता है।