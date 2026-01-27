Rajasthan : मां की मौत का आघात नहीं झेल पाए बच्चे, बेटी के बाद बेटे की भी मौत, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां

सीकर। वृद्ध मां की इलाज के दौरान सीकर के एक निजी हॉस्पिटल में मौत के बाद बेटी की सदमे में मृत्यु हो गई। मां व बहन की मौत से सदमे में आए बेटे ने सीकर में दासा की ढाणी फाटक के आगे ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। बड़े बेटे से विवाद होने के बाद वृद्धा खींवणी देवी अपने अविवाहित बेटे ओमप्रकाश के साथ पिछले छह साल से बेटी किरण स्वामी के साथ उसके ससुराल में ही रह रही थी। एक के बाद एक हुई इन तीन मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। लाडनूं में मां और बेटे की एक साथ अर्थी उठी तो माहौल गमगीन हो गया।