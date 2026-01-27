27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan : मां की मौत का आघात नहीं झेल पाए बच्चे, बेटी के बाद बेटे की भी मौत, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां

वृद्ध मां की इलाज के दौरान सीकर के एक निजी हॉस्पिटल में मौत के बाद बेटी की सदमे में मृत्यु हो गई। मां व बहन की मौत से सदमे में आए बेटे ने सीकर में दासा की ढाणी फाटक के आगे ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Jan 27, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सीकर। वृद्ध मां की इलाज के दौरान सीकर के एक निजी हॉस्पिटल में मौत के बाद बेटी की सदमे में मृत्यु हो गई। मां व बहन की मौत से सदमे में आए बेटे ने सीकर में दासा की ढाणी फाटक के आगे ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। बड़े बेटे से विवाद होने के बाद वृद्धा खींवणी देवी अपने अविवाहित बेटे ओमप्रकाश के साथ पिछले छह साल से बेटी किरण स्वामी के साथ उसके ससुराल में ही रह रही थी। एक के बाद एक हुई इन तीन मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। लाडनूं में मां और बेटे की एक साथ अर्थी उठी तो माहौल गमगीन हो गया।

पुलिस थाना उद्योग नगर के थानाधिकारी राजेश कुमार व सूत्रों ने बताया कि लाडनूं कस्बे के वार्ड 17 में मालियों के मोहल्ला निवासी खींवणी देवी (77) पत्नी सोहनलाल स्वामी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। तीन दिन सुजानगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद उन्हें 22 जनवरी को सीकर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, यहां पर उनकी बेटी किरण स्वामी, बेटा ओमप्रकाश व दोहिता साथ थे। यहां 26 जनवरी दोपहर करीब दो बजे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृत्यु के समाचार सुनकर उनकी बेटी किरण स्वामी (54) पत्नी गोपालदास, निवासी कुम्हारों का बास, गहरे सदमे के चलते सोमवार को ही मौत हो गई थी। इधर, दोहिता नानी खींवणी देवी के शव को लेकर लाडनूं के लिए रवाना हो गया, लेकिन बेटे ओमप्रकाश स्वामी ने यह कहकर साथ जाने से मना कर दिया कि वह बाद में आएगा।

सदमे में की आत्महत्या

ओमप्रकाश स्वामी को फोन पर किसी परिवार के सदस्य ने बहन की मौत की बात कही। अपनी मां और बड़ी बहन की मौत का आघात सहन नहीं कर सका। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे ओमप्राश स्वामी (49) पुत्र सोहनलाल स्वामी ने दासा की ढाणी रेलवे फाटक के पास ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली।

लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक की शर्ट से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान लाडनूं के वार्ड नंबर 17 निवासी ओमप्रकाश स्वामी के रूप में की। परिवार से बात की तो सारे घटनाक्रम का पता चला। मंगलवार सुबह परिवार के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 06:16 pm

Published on:

27 Jan 2026 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan : मां की मौत का आघात नहीं झेल पाए बच्चे, बेटी के बाद बेटे की भी मौत, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, सीकर में बारिश के साथ ओलावृष्टी, बिजली गिरने से महिला की मौत

Sikar Weather News
सीकर

प्रदेश में माल्ट कंपनियों को रास रहा सीकर का जौ

Korean drink recipes
सीकर

Success Story: ससुर ने किया सपोर्ट तो बहू ने कर दिया कमाल, 2 बच्चों की मां बनी 3rd ग्रेड शिक्षक से असिस्टेंट प्रोफेसर, हासिल की 32वीं रैंक

Success Story
सीकर

Inspirational story: ससुराल में रस्में निभाकर परीक्षा देने पहुंची दुल्हन, शिक्षा के जज्बे से दिया सकारात्मक संदेश

बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची नेहा, पत्रिका फोटो
सीकर

मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल में बदलेगी सफाई व्यवस्था

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.