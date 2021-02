शेखावाटी बनेगा पर्यटन सर्किट, खुलेंगे आयुर्वेद व नर्सिंग कॉलेज, मिलेगा पानी व सड़कें

(announcements for Shekhawati in the state budget) राज्य सरकार का बजट सीकर सहित शेखावाटी के लिए बड़ी सौगात लाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेखावाटी को पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की है।