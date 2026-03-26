शेखावाटी समाचार: हिस्ट्रीशीटर व उसके गुर्गों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास, लग्जरी कार को छोड़ भागे

इंद्रराज मरोड़िया ने बताया कि 23 मार्च की रात करीब 10:25 बजे वे टीम के साथ गश्त करते हुए नानी चौराहा पर पहुंचे। रात 11:30 बजे कॉन्स्टेबल नेमीचंद को इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि हिस्ट्रीशीटर महेंद्र फोगावट सफेद रंग की गाड़ी लेकर बदमाशों के साथ सेवद से नानी चौराहे की तरफ आ रहा है। आरोपी की ओर से मोचीवाड़ा व सबलपुरा में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने की सूचना मिली थी।