पिता ने मना किया तो मां ने 50 हजार का कर्जा लेकर बेटे को मुंबई भेजा, अब 'डांस दीवाने 2' में बिखेरेगा जलवा

Story of sikar's Gannu Joya Wild Card Entry in Dance Deewane S02 on Colors TV : यह कहानी है एक मां की संघर्ष की। मां के जज्बे ने ही समाज की सारी बंदिशों को तोड़ते हुए बेटे को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया।