पिस्टल व कारतूस ले जा रहे एक युवक को गुजरात बॉर्डर पर पकड़ा, तीन आरोपी फरार

सिरोहीPublished: Dec 24, 2022 04:02:04 pm Submitted by: Satya Sharma

चार में से तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में हुए सफल

पिस्टल व कारतूस ले जा रहे एक युवक को गुजरात बॉर्डर पर पकड़ा, तीन आरोपी फरार

accused carrying pistol and cartridges was caught at the Gujarat borderआबूरोड. आबूरोड-पालनपुर फोरलेन स्थित गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक कार से अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरप्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस व मैग्जीन भी बरामद की। कार्रवाई के दौरान कार सवार तीन अन्य व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। दिलचस्प बात यह है कि यह कार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों व रीको थाने की मावल पुलिस चौकी से होकर गुजरी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।