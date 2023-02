बजट में मुख्यमंत्री ने सिरोही जिले को दी कई बड़ी सौगातें

सिरोहीPublished: Feb 11, 2023 05:28:33 pm Submitted by: Satya Sharma

सिरोही में खुलेंगे दो नए कॉलेज, फूड पार्क, अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर, माउंट में गोल्फ कोर्स

बजट में मुख्यमंत्री ने सिरोही जिले को दी कई बड़ी सौगातें

Chief Minister gave many big gifts to Sirohi district in the budgetसिरोही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में हर वर्ग को खुश करने के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। चुनावी साल का बजट होने से सीएम ने सिरोही में दो सरकारी कॉलेज, एक वेद विद्यालय, अंजीर का सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, मिनी फूड पार्क, माउंट में गोल्फ कोर्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र, आबूरोड में एसीजेएम कोर्ट खोलने सहित जिलेवासियों को विकास कार्यों की कई बड़ी सौगातें दी है।