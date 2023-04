राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे चिकित्सक, एक चिकित्सक की बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में भर्ती

सिरोहीPublished: Apr 02, 2023 09:04:14 pm Submitted by: Satya Sharma



- पाली, सिरोही व जालोर जिले के निजी चिकित्सक, मेडिकल स्टोर, लैब, पैरामेडिकल, स्टाफ व परिवारजनों ने निकाली रैली

सिरोही. राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का आंदोलन जारी है। इस बिल के विरोध में सिरोही, पाली व जालोर के चिकित्सक सिरोही में सड़कों पर उतरे। इस दौरान 30 मार्च से आमरण अनशन पर बैठे एक चिकित्सक की तबीयत बिगड़ गई। जिनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है।