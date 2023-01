पंक्चर की दुकान पर ट्रैक्टर का टायर खोला तो निकला 90 किलो 500 ग्राम डोडा-पोस्त

सिरोहीPublished: Jan 16, 2023 08:54:57 pm Submitted by: Satya Sharma

आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच से जालोर ले जा रहा था डोडा पोस्त

Doda post new way of smugglingसिरोही/पिण्डवाड़ा. मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त तस्कर, पुलिस से बचने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस थाना पिण्डवाड़ा क्षेत्र में सामने आया है। सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा पुलिस ने ट्रैक्टर के पीछे के दोनों ट्यूबलैस टायरों में 90 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त भरकर ले जा रहे एक आरोपी को पकड़ा है।