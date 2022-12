सिरोही में 1 करोड़ की लागत से बन रही हाइटेक ई-लाइब्रेरी, विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधाएं

सिरोही Dec 28, 2022

शहर के श्री सारणेश्वर सार्वजनिक जिला पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, ई-लाइब्रेरी फरवरी माह तक होगी तैयार

-लाइब्रेरी में अभी 55 हजार से अधिक किताबें, वाई फाई सुविधा भी

Air-conditioned e-library being built in Sirohi at a cost of 1 crore, students will get facilitiesसिरोही.प्रदेश सरकार की ओर से लाइब्रेरियों के आधुनिकीकरण करने की दिशा में सिरोही जिला मुख्यालय स्थित राजकीय श्री सारणेश्वर सार्वजनिक जिला पुस्तकालय का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके तहत पुस्तकालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त निर्माणाधीन ई-लाइब्रेरी का सीएम सलाहकार व विधायक संयम लोढ़ा ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।