यहां शादी करने के लिए दूल्हे का क्लीन सेव होना जरुरी, बढ़ी दाढ़ी वाले का नहीं होगा पंजीयन

दाढ़ी वाले दुल्हे के पंजीयन पर पाबंदी, दुल्हों के बीच होनी चाहिए समानता

सिरोही जिले के शिवगंज में एक समाज की ओर से सामुहिक विवाह समारोह में शादी करने वाले युवक का क्लीन शेव होना जरूरी किया है। किसी दूल्हे की दाढ़ी बढ़ी होने पर उसके पंजीयन पर भी पाबंदी लगाई है।

दरअसल सिरोही जिले में शिवगंज शहर के गोकुलवाड़ी स्थित माली समाज धर्मशाला में माली समाज पांच परगना सामुहिक विवाह सेवा संस्थान की कार्यकारिणी की बैठक भंवरलाल देवड़ा की अध्यक्षता एवं शिवगंज माली समाज अध्यक्ष शंकरलाल सुंदेशा परिहार, संस्थान के संरक्षक चुन्नीलाल माली एवं पूर्व अध्यक्ष चुन्नीलाल परिहार के सानिध्य में आयोजित की गई। बैठक में अष्ठम् सामुहिक विवाह आयोजन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया।