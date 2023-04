सिरोही के स्थापना दिवस पर 21 से 23 अप्रेल तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम, दिग्गज कलाकार देंगे प्रस्तुति

सिरोहीPublished: Apr 08, 2023 08:53:02 pm Submitted by: Satya Sharma

स्थापना महोत्सव में सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास व गायक स्वागत राठौड देंगे प्रस्तुति

Legendary artists will perform on the foundation day of Sirohiसिरोही. जिला मुख्यालय सिरोही शहर के स्थापना दिवस पर इस बार 21 से 23 अप्रेल तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में दिग्गज कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस दौरान सुप्रसिद्ध कवि डाॅ कुमार विश्वास काव्य पाठ कर शहरवासियों को गुदगुदाएंगे। साथ ही लोकनृत्य, शास्त्रीय गीत, नृत्य, रन फॉर सिरोही, खेलकूद प्रतियोगिताएं व मिस्टर एण्ड मिसेज सरीखे कार्यक्रम आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। सिरोही स्थापना दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कलक्ट्री सभागार में हुई। इस दौरान तैयारियों पर मंथन किया गया।