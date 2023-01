शराब तस्कर एटीएस टीम के वाहन को टक्कर मार गुजरात ले गए अवैध शराब से भरा ट्रक, 1 गिरफ्तार

आबूरोड रीको स्थित गोदाम से गुजरात शराब तस्करी की आशंका

Truck full of illegal liquor reached Gujarat after hitting the vehicle of ATS teamआबूरोड. शराब तस्करों के हौंसलें इतने बुलंद है कि पीछा कर रही एटीएम टीम के वाहन को टक्कर मारकर तस्कर अवैध शराब से भरा एक ट्रक गुजरात तक ले गए। हालांकि एटीएस की सूचना पर गुजरात पुलिस ने अमीरगढ़ चौकी पर ट्रक को पकड़ लिया।