सेना की वर्दी व आईडी कार्ड की आड़ में शराब तस्करी, बर्खास्त जवान समेत दो गिरफ्तार

राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर आबूरोड रीको पुलिस की कार्रवाई

सिरोही Published: October 16, 2022 09:29:10 pm

Liquor smuggling under the guise of army uniform and ID card, two arrested including sacked jawanआबूरोड/सिरोही। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए अब सेना की वर्दी व आईडी कार्ड का उपयोग कर शराब की खेप गुजरात ले जा रहे हैं। रीको पुलिस ने राज्य सीमा पर स्थित मावल पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान एक कार में 13 कर्टन अवैध शराब जब्त की। कार सवार एक आरोपी के पास सेना की वर्दी व भारतीय सेना के डुप्लीकेट परिचय पत्र की प्रति भी मिली। पूछताछ में वर्दी व डुप्लीकेट परिचय पत्र की आड़ में शराब तस्करी करना पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर वाहन व शराब को जब्त किया गया।

रीको पुलिस ने बताया कि थानाधिकारी हरचंदराम देवासी के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल किशनलाल, कांस्टेबल जगाराम, प्रवीणसिंह, मुकेश कुमार, रेखाराम, नवीत कुमार मय टीम ने मुखबीर की सूचना पर मावल चौकी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान एक गुजरात पासिंग की कार को रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देख चालक ने कार घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कार को रुकवाकर चैक किया। कार के चारों फाटक के अंदर व बीच वाली सीट के नीचे विशेष रूप से मॉडीफाइड करवाकर बनाए गए पार्टीशन में हरियाणा निर्मित शराब की कुल 161 बोतलें मिली। आरोपी गुजरात में बेचने के लिए शराब की बोतलें हरियाणा से गुजरात के जामनगर ले जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के लस्कर थाना क्षेत्र के नेमाजी की खोल निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह राजपूत व हरियाणा के जिला पलवल के हथिन थाना क्षेत्र के दलसिया मोहल्ला कलसाड़ा निवासी जितेन्द्र सिंह पुत्र सरूपसिंह चौहान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जितेंद्र सेना से कोर्ट मार्शल के बाद हुआ बर्खास्त

पुलिस ने बताया कि कार में आरोपी के पास सेना की वर्दी व आई कार्ड मिला। जितेंद्र से पूछताछ में सामने आया कि वह पूर्व में भारतीय सेना की सप्लाई कोर में जवान था। जिसे कोर्ट मार्शल के बाद बर्खास्त किया गया था। आरोपी के पास भारतीय सेना की स्वयं के नाम की नेम प्लेट लगी वर्दी व उसके नाम का भारतीय सेना का डुप्लीकेट परिचय पत्र की प्रति भी मिला है। आरोपी जितेंद्रसिंह भारतीय सेना की वर्दी व परिचय पत्र की आड में अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त होना पाया गया। पढ़ना जारी रखे

