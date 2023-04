निर्दलीय विधायक हूं, मगर एनएसयूआई का नाम आते ही मन में मच जाती है हलचल - लोढ़ा

सिरोहीPublished: Apr 10, 2023 05:53:00 pm Submitted by: Satya Sharma



एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा

निर्दलीय विधायक हूं, मगर एनएसयूआई का नाम आते ही मन में मच जाती है हलचल - लोढ़ा

MLA Lodha spoke on the foundation day of NSUIसिरोही. मुख्यमंत्री के सलाहकार, विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि मैं आज भले ही निर्दलीय विधायक हूं, मगर एनएसयूआई का नाम जेहन में आते ही एक हलचल सी मच जाती है। यह वह संगठन है जो पिछले कई वर्षों से छात्र एवं समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संगठन ने पार्टी को कई प्रभावशाली नेता भी दिए है।