सिरोही तहसील के चडुआल में खुलेगा नवीन औद्योगिक क्षेत्र, लोगों को मिलेगा रोजगार

सिरोहीPublished: Feb 19, 2023 09:25:35 pm Submitted by: Satya Sharma

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद गोल में आए स्टे के बाद चडुआल का भेजा था प्रस्ताव, सरकार ने दी स्वीकृति

सिरोही. सिरोही तहसील क्षेत्र के चडुआल में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी। यहां रीको स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिल सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना काे लेकर सरकार ने चडुआल में 40 हैक्टेयर भूमि की स्वीकृति प्रदान की है।