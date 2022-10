प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा, 7 मिनट के भाषण में जनता का दिल जीत गए पीएम मोदी, देरी के लिए मांगी क्षमा



कार्यकर्ताओं में फूंका जोश, बिना माइक के ही जनता को किया संबोधित

सिरोही Published: October 01, 2022 02:49:54 am

PM's visit to Rajasthan, PM Modi wins hearts in 7-minute speech, apologizes for delayसिरोही/आबूरोड। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात सिरोही के आबू रोड पहुंचे। यहां मानपुर हवाई पट्टी के पास भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम था। जिसमें महज 7 मिनट के बिना माइक किए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने जनता का दिल जीत लिया ओर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया।



कार्यक्रम में करीब एक घंटे देरी से पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से हाथ जोडक़र क्षमा मांगी और फिर से सिरोही आने का वादा किया। देरी से पहुंचने के कारण पीएम मोदी ने रात 10 बजेे बाद कानून का हवाला देते हुए कहा कि मेरी आत्मा करती है कि नियम कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल नही किया और बिना माइक के ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जो प्यार और स्नेह मिला है, उसे ब्याज सहित वापस चुकाऊंगा। प्रधानमंत्री अम्बाजी में करीब 7200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने के बाद गुजरात से सडक़ मार्ग होते हुए आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे। जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व कई मंत्री और विधायकों समेत भाजपा नेताओं ने उनको स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीन बार घुटनों के बल बैठकर जनता को नमन करते हुए जल्द आने की बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं जनता दीर्घा के करीब आकर अभिवादन किया व कुछ कार्यकताओं से हाथ मिलाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मानपुर हवाई पट्टी से विशेष विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। निर्धारित कार्यक्रम से करीब एक घंटा देरी से प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कार्यकर्ताओं में भरा जोश

पीएम मोदी का शुक्रवार को गुजरात व राजस्थान के सीमावर्ती जिला सिरोही के आबू रोड का दौरा था। जिसमे आबू रोड में महज 7 मिनट के संबोधन में ही मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मोदी का यह दौरान प्रदेश में आने वाले चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। जिसमें मोदी ने यहां चुनावी शंखनाद करके गोड़वाड क्षेत्र आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश की। ये भाजपा नेता रहे मौजूद इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित, सांसद देवजी पटेल, पाली सांसद पीपी चौधरी, विधायक जगसीराम कोली, विधायक समाराम गरासिया, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, बाबूलाल खरा?ी, आहोर विधायक छगनलाल राजपुरोहित, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी, सुमेरपुर जोराराम कुमावत, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया,वीरेंद्र सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी चिराग रावल, नगरपालिका अध्यक्ष मगनदान चारण समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

