प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को आबूरोड पहुंचेंगे, राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही भाजपा कार्यकर्ता पुष्प वर्षा से करेंगे स्वागत

प्रधानमंत्री अम्बाजी में 7200 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण



- अंतिम बार करीब 15 वर्ष पूर्व बतौर गुजरात मुख्यमंत्री आए थे मोदी, प्रधानमंत्री के स्वागत में सजा शहर

Published: September 30, 2022 12:51:22 am

Prime Minister Narendra Modi will reach Abu Road in the eveningसिरोही/आबूरोड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के बाद शुक्रवार रात्रि को आबूरोड मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दो दिन पहले आबूरोड पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया समेत भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।