Road Accident: गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई कार 15 फीट नीचे नाले में गिरी कार, महिला सहित दो गंभीर घायल

अ+ अ- सिरोहीPublished: Oct 29, 2022 09:00:41 pm Submitted by: Satya Sharma

- ब्यावर-पिण्डवाड़ा हाइवे पर पालड़ी एम थाना क्षेत्र में वेरा विलपुर के पास हुआ हादसा

पोसालिया. सिरोही जिले में ब्यावर-पिण्डवाड़ा हाइवे पर पालड़ी एम थाना क्षेत्र में वेरा विलपुर के पास गाय को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर हाइवे से करीब 15 फीट नीचे गंदे पानी के नाले में गिर गई। हादसे में कार में सवार 7 जनों को चोटे आई है। जिनमें महिला सहित दो जने गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिले के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां घायलों का उपचार किया गया।



पुलिस मुख्य आरक्षी भीमसिंह ने बताया कि टांकरिया सिरोही निवासी महेन्द्र कुमार पुरोहित शनिवार सुबह अपने परिवार सहित कार से आशापुरा माताजी नाडोल दर्शन के लिए जा रहे थे। यहां वेरा विलपुर के समीप हाइवे पर अचानक कार के सामने गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटते हुए गन्दे पानी के नाले में जा गिरी। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार घायल हो गए। यहां हाइवे पर पुलिया के पास बना नाला सड़क से करीब 15 फीट नीचे हैं। हादसे में एक महिला सहित दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई। हादसे की सूचना पर तत्काल पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायलों को एम्बुलेंस से ट्रोमा सेन्टर सिरोही में पहुंचाया। बाद में क्रेन की सहायता से कार को नाले से बाहर निकलवाया। क्षतिग्रस्त हुई कार, शुक्र है बच गई जिन्दगियां हादसे के दौरान कार अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट ऊंचाई से नीचे नाले में गिरी है। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि चोटें सभी को आई है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कार में सवार सभी जिन्दगियां बच गई। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को नाले से बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोग भी कार की हालत देखकर दंग रह गए। पढ़ना जारी रखे