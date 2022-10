बरलूट में वृद्ध के साथ हुई लूट का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, दो बाल अपचारी निरूद्ध

अ+ अ- सिरोहीPublished: Oct 29, 2022 09:22:41 pm Submitted by: Satya Sharma

मंदिर जाते समय वृद्ध को नीचे गिराकर कानों से लूट ले गए थे मुरकी

जावाल. सिरोही जिले के बरलूट थाना पुलिस ने बरलूट के भूनेश्वर महादेव मंदिर के पास एक माह पूर्व वृद्ध के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार एवं दो बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है।

पुलिस ने बताया कि 28 सितम्बर को बरलूट निवासी थानाराम पुत्र हिमाजी मेघवाल ने रिपोर्ट देकर बताया था कि अज्ञात युवकों ने मन्दिर जाते समय धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया और उसके कानों में पहनी सोने की मुरकी छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान करते हुए तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुकेश पुत्र सवाराम घांची को गिरफ्तार किया। साथ ही दो बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वृद्ध के कानों से छीनी गई मुरकी भी बरामद की गई। कार्रवाई टीम में थानाधिकारी देवेंद्रसिंह, हैड कांस्टेबल सुल्तानसिंह, कांस्टेबल मघाराम, राज कुमार, धर्मेंद्रसिंह व हमीराराम शामिल थे। सड़क हादसे में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर की

आबूरोड. रीको थाना क्षेत्र के सियावा में चतराफली-खादराफली मार्ग पर एक बाइक के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाइक सवार एक महिला की गम्भीर चोटें आने से उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने बाइक चालक के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज करवाया है। रीको थाना क्षेत्र के सियावा के चतराफली निवासी वागाराम गरासिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गत 21 अक्टूबर को उसकी माता केली (52) पत्नी सवाराम खादराफली में बारहवें में गई थी। वापस घर लौटने के दौरान भूताराम पुत्र चतराराम उसकी मां को बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने आ रहा था। रास्ते में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से केली को गम्भीर चोटें आई। घायल को गंभीर हालत में आबूरोड के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महेसाणा ले जाया गया। जहां 22 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।