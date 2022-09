राजस्थान में बलात्कार के आरोपी की मदद के एवज में 4 लाख की घूस लेते गिरफ्तार थानाधिकारी व दोनों दलालों को भेजा जेल, अब हो रही काली कमाई की जांच

एसएचओ ने बलात्कार के मामले में आरोपी की मदद के लिए मांगी थी 10 लाख की घूस

सिरोही September 23, 2022

SHO arrested for taking bribe of 4 lakh in rape case in Sirohiसिरोही। बलात्कार के मामले में आरोपी की मदद के एवज में 4 लाख की घूस मामले में गिरफ्तार सिरोही जिले में मण्डार थानाधिकारी अशोक सिंह चारण व दोनों दलालों को एसीबी ने पाली न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया।

एसीबी ने एसएचओ सहित तीनों आरोपियों को 4 लाख की घूस लेते दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी थानाधिकारी ने थाने में दर्ज बलात्कार के मुकदमे में परिवादी की मदद करने और मामला कमजोर करने के एवज में दलाल अनिल कुमार व अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह के माध्यम से घूस मांगी थी। आरोपियों ने परिवादी से 10 लाख की घूस मांगी थी। बाद में 5 लाख में सौदा तय हुआ। जिसमें से 1 लाख रुपए की घूस एक दिन पहले ले चुके और बुधवार को 4 लाख की घूस लेने परिवादी को एक होटल पर बुलाया गया। जहां पहले से जाल बिछाए मौजूद एसीबी की टीम ने दबिश देकर दोनों दलालों को मंडार हाइवे एक होटल पर घूस की राशि लेते लेते रंगे हाथों दबोच लिया। साथ ही घूस के इस मामले में थानाधिकारी अशोक सिंह चारण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम ने तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद एसीबी कोर्ट पाली में पेश किया। जहां से उनको जेसी कर दिया। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि सिरोही के मण्डार पुलिस थाने में इसी माह एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। उक्त मामले में परिवादी की मदद करने और मामले को हल्का करने के एवज में आरोपी थानाधिकारी अशोक सिंह चारण ने दलाल अनिल कुमार एवं अधिवक्ता अभिमन्यु के माध्यम से 10 लाख रुपए की घूस मांगकर परिवादी को परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर परिवादी ने एसीबी की जालोर चौकी में शिकायत कर दी। जिस पर जोधपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के पर्यवेक्षण में एसीबी जालोर की टीम के एएसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह व उनकी टीम की ओर से दबिश देकर ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी टीम उनके आवास व अन्य ठिकानों की तलाशी ली है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा।

रुपए लेकर होटल में बुलाया था होटल एसीबी की टीम ने बताया कि आरोपियों ने परिवादी को घूस की राशि लेने के लिए मंडार हाइवे स्थित एक होटल पर बुलाया। जहां घूस देते ही टीम ने पिण्डवाड़ा निवासी दलाल अनिल कुमार एवं अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह को 4 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। प्रकरण में थानाधिकारी अशोक सिंह चारण को भी गिरफ्तार किया गया। 6 दिन पहले ही दर्ज हुआ था बलात्कार का मामला एसीबी टीम ने बताया कि पुलिस थाने में परिवादी के खिलाफ बलात्कार का मामला 6 दिन पहले ही दर्ज हुआ था। जिसमें मदद करने के एवज में घूस की राशि के लिए उस पर दबाव बना कर परेशान कर रहे थे। पढ़ना जारी रखे

