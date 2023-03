राजस्थान में यहां जंगल में मिला अवैध ह​थियारों का जखीरा, तीन जने गिरफ्तार

सिरोहीPublished: Mar 12, 2023 11:02:21 pm Submitted by: Satya Sharma

पुलिस ने 14 बंदूक, बारूद, छर्रे, छुरियां, दो मोटर साइकिल व एक जीप जब्त की, जिलेभर में नाकाबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश जारी

Stock of illegal weapons found in the forest, three people arrestedसिरोही/कालन्द्री. कालन्द्री/सिरोही. सिरोही जिले में कालन्द्री थाना क्षेत्र के मेर मण्डवाड़ा के जंगलों में पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने यहां देर रात को बड़ी कार्रवाई काे अंजाम दिया। पुलिस ने यहां शिकार करने के प्रयास में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सुअरों का शिकार करने का प्रयास कर रहे थे। जबकि यह बात पूरी तरह से पुलिस के गले नहीं उतर रही। पुलिस आरेापियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है।