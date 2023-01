भाजपा की जन आक्रोश सभा में ये क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र ​सिंह शेखावत, पढ़ें पूरी खबर...

सिरोहीPublished: Jan 02, 2023 04:25:20 pm Submitted by: Satya Sharma



केन्द्रीय मंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार व विधायक पर जमकर हमला बोला

The Union Minister fiercely attacked the Congress government and the Sirohi MLAसिरोही. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने रविवार को सिरोही जिले के जावाल कस्बे में कबूतर चौक स्थित शहीद स्मारक पर सिरोही- शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की भाजपा जन आक्रोश महासभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश का नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है, लेकिन राज्य की बागडोर ऐसे लोगों ने संभाल रखी है जो प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करके और जुल्म व अत्याचार को बढ़ावा देकर राज्य को अपराध का गढ़ बना रहे हैं।