भूमध्य सागर की गहराइयों में मिला छिपा हुआ प्लास्टिक कब्रिस्तान

समुद्री जीवन पर खतरा

प्लास्टिक पैकेजिंग सस्ती और आसानी से बनने वाली है, लेकिन यह कभी नष्ट नहीं होती। यह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बनी रहती है।

समुद्र की गहराइयों का नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र इससे गहरे खतरे में है। यह भोजन श्रृंखला बिगाड़ सकता है, जहरीले तत्व फैला सकता है और उन प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन पर अभी तक पर्याप्त अध्ययन भी नहीं हुआ है।