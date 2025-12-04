4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : चना तेज, धान पूसा मंदा

लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8700 रहा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 04, 2025

भामाशाहमंडी फाइल फोटो: पत्रिका

भामाशाहमंडी में गुरुवार को जिंसों की आवक लगभग 180000 कट्टे की रही। चना 50 रुपए तेज, धान पूसा 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8700 रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलाें में िस्थरता रही।

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2551, धान सुगन्धा 2400 से 2701, धान (1509) 2500 से 3021, धान (1847) 2400 से 2881, धान (1718-1885) 2600 से 3341, धान (पूसा-1) 2400 से 3200, धान (1401) 3100 से 3350, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4651, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 7500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5150, चना मौसमी 4800 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4400 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2265, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2375 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2810, कोटा स्वास्तिक 2410, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2435 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4230 से 4290 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 2200 रुपए की गिरावट के साथ 173800 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 700 रुपए गिरावट के साथ 128800 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 129450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 128800

गोल्ड (22 k) :119259

गोल्ड (20 k) : 112000

गोल्ड (18 k) : 103040

गोल्ड (14 k) : 90704

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

04 Dec 2025 08:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : चना तेज, धान पूसा मंदा

