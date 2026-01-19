एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

कार्यशाला में मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आज समय की जरूरत है और भविष्य में इसे सभी हितधारकों के सहयोग से लागू करना ही होगा। उन्होंने बताया कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम विश्व के विकसित देशों में चल रही है। भारत में गुजरात पहला राज्य है, जहां इसे लागू किया गया। गुप्ता ने बताया कि जल्द ही सल्फर डाई ऑक्साइड की एमिशन ट्रेडिंग शुरू की जाएगी। यह कार्यशाला औद्योगिक संगठनों के साथ आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली कार्यशाला है। कार्यशाला में मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।