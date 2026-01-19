19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

'एमिशन ट्रेडिंग स्कीम' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 19, 2026

जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) की ओर से सोमवार को यहां एक होटल में पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में 'एमिशन ट्रेडिंग स्कीम' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आज समय की जरूरत है और भविष्य में इसे सभी हितधारकों के सहयोग से लागू करना ही होगा। उन्होंने बताया कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम विश्व के विकसित देशों में चल रही है। भारत में गुजरात पहला राज्य है, जहां इसे लागू किया गया। गुप्ता ने बताया कि जल्द ही सल्फर डाई ऑक्साइड की एमिशन ट्रेडिंग शुरू की जाएगी। यह कार्यशाला औद्योगिक संगठनों के साथ आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली कार्यशाला है। कार्यशाला में मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यशाला राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और एमिशन मार्केट एक्सीलरेटर (एपिक इंडिया व जे-पाल की संयुक्त पहल) के सहयोग से आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य क्षमता संवर्धन, स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन एवं साझा सहयोग को प्रोत्साहित करना रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 09:21 pm

Hindi News / Special / एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ, यहां बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

Today Gold Silver Price: चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, कीमत 3 लाख के पार, सोना भी हुआ इतना महंगा

Gold Silver, Gold Price, Today Gold Price, Silver Price, Today Silver Price, Today Gold Silver Price, Jodhpur News, सोना चांदी, सोना कीमत, टुडे सोना कीमत, चांदी कीमत, टुडे चांदी कीमत, टुडे सोना चांदी कीमत, जोधपुर न्यूज, Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore
जोधपुर

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर ने किया फायर…युवक बचा…चचेरे भाई को लगी गोली

जयपुर

जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में 248 करोड़ से बिछाई जाएगी ड्रेनेज लाइन, जेडीए ने दी स्वीकृति

जयपुर

Bikaner: दादी की अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे पोते की दर्दनाक मौत, चलती ट्रेन से गिरा, परिवार में कोहराम

Fell from train, young man fell from train, fell from moving train, young man died after falling from train, Bikaner News, Rajasthan News, ट्रेन से गिरा, युवक ट्रेन से गिरा, चलती ट्रेन से गिरा, ट्रेन से गिरे युवक की मौत, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.