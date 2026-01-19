एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) की ओर से सोमवार को यहां एक होटल में पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में 'एमिशन ट्रेडिंग स्कीम' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आज समय की जरूरत है और भविष्य में इसे सभी हितधारकों के सहयोग से लागू करना ही होगा। उन्होंने बताया कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम विश्व के विकसित देशों में चल रही है। भारत में गुजरात पहला राज्य है, जहां इसे लागू किया गया। गुप्ता ने बताया कि जल्द ही सल्फर डाई ऑक्साइड की एमिशन ट्रेडिंग शुरू की जाएगी। यह कार्यशाला औद्योगिक संगठनों के साथ आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली कार्यशाला है। कार्यशाला में मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यशाला राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और एमिशन मार्केट एक्सीलरेटर (एपिक इंडिया व जे-पाल की संयुक्त पहल) के सहयोग से आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य क्षमता संवर्धन, स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन एवं साझा सहयोग को प्रोत्साहित करना रहा।
