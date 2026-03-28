राजस्थान फीडर अपग्रेड: काम शुरू, सप्लाई पर दिखेगा असर, नहरों में पानी होने से 15 अप्रेल तक रहेगी नियमित आपूर्ति

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health and Engineering Department) के अनुसार जिले में करीब 250 गांव और 54 ढाणियों में पीने के पानी की समस्या रहती है। बताया जाता है ये गांव जल परियोजना से जुड़े हुए है। इन गांवों के प्रोजेक्ट अनुसार अभी कार्य चल रहा है। कार्य पूर्ण होने तक जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार ग्रीष्मकाल, नहरबंदी के दौरान बाधित पेयजल आपूर्ति के आधार पर समस्त 10 शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर तथा 321 गांव-ढ़ाणियों के चिन्हिकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जहां जलापूर्ति की व्यवस्था टैंकर आदि से किए जाने का प्रावधान है।