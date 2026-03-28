Rajasthan Nikay Election: कैसे डालेंगे वोट? नगर परिषद चुनाव की नामावली में गड़बड़ी से मतदाता परेशान

टोंक नगरपरिषद में लंबे अर्से से प्रशासक ने कमान संभाली हुई है। बोर्ड का कार्यकाल पूरा हाे जाने के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। ऐसे में पार्षदों का भी अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सारे कामकाज नौकरशाही के भरोसे है। संभावना है कि अप्रेल के बाद निकायों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी कर रहा है।