Rajasthan Road News: राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले यहां हर वार्ड की सड़कें चमकेगी, 36 करोड़ होंगे खर्च

जानकारों का कहना है कि निकाय चुनाव में सुविधाएं व विकास का आकलन जनता करती है। वार्ड पार्षद से लेकर अन्य राजनीतिक लोग इसे मुद्दा बनाते हैं। विपक्षी दल के नेता जनता को यह बताने में भी कामयाब हो जाते हैं कि उनके यहां की सड़कें तक नहीं बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों को चमकाने की योजना है, ताकि निकाय चुनाव में विभाग पर कोई उंगली न उठाए।