28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Road News: राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले यहां हर वार्ड की सड़कें चमकेगी, 36 करोड़ होंगे खर्च

Alwar Road News: नगर निकाय चुनाव में विकास मुद्दा न बने, इसके लिए नगर निगम 36 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च करेगा। अप्रेल से यह कार्य शुरू करने की योजना है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Mar 28, 2026

Rajasthan Road News

Photo: AI generated

अलवर। राजस्थान में होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियां चल रही है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने को लेकर अभियान चला रहा है। इस चुनाव में विकास मुद्दा न बने, इसके लिए नगर निगम 36 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च करेगा। निगम ने निकाय चुनाव से पहले हर वार्ड में नई सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है।

अप्रेल से यह कार्य शुरू करने की योजना है। नगर निगम ने आगामी बजट में सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए व सीसी सड़क, टाइल्स के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। 21 करोड़ रुपए से वार्डों के प्रमुख मार्गों को चमकाया जा सकेगा।

10 से अधिक सड़कों के कार्य अभी प्रगतिरत

हालांकि वर्ष 2025-26 के बजट के जरिए 13 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च करके 40 वार्डों में काम करवाए गए है। 10 से अधिक सड़कों के कार्य अभी प्रगतिरत हैं। शेष वार्डों की सड़कों को आगामी बजट में पारित प्रस्ताव से सुधारा जाएगा।

15 करोड़ रुपए में बनेंगी सीसी सड़क, प्रदूषण रोकने को सड़क किनारे लगेगी टाइल्स

15 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क उन एरिया में बनाई जाएंगी, जहां पर जलभराव की समस्या है। इसका खाका निगम का निर्माण विभाग तैयार कर रहा है। सड़क किनारे मिट्टी कई जगह उड़ती है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ऐसे में वहां निगम टाइल्स लगाने की योजना बना रहा है।

ऐसे बनता है चुनाव में मुद्दा

जानकारों का कहना है कि निकाय चुनाव में सुविधाएं व विकास का आकलन जनता करती है। वार्ड पार्षद से लेकर अन्य राजनीतिक लोग इसे मुद्दा बनाते हैं। विपक्षी दल के नेता जनता को यह बताने में भी कामयाब हो जाते हैं कि उनके यहां की सड़कें तक नहीं बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों को चमकाने की योजना है, ताकि निकाय चुनाव में विभाग पर कोई उंगली न उठाए।

चालू वित्तीय वर्ष में अलवर में काफी विकास कार्य हुए

नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अलवर शहर में काफी विकास कार्य हुए हैं और कुछ चल रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में भी सड़कों का निर्माण होगा, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और शहरवासियों की राह आसान हो।

ये भी पढ़ें

New Elevated Road: जयपुर में बनेगी 4.5KM लंबी नई एलिवेटेड रोड, आज से शुरू होगा काम; 286 करोड़ आएगी लागत
जयपुर
elevated road

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 11:05 am

Published on:

28 Mar 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Road News: राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले यहां हर वार्ड की सड़कें चमकेगी, 36 करोड़ होंगे खर्च

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निकाय चुनाव में विकास न बने मुद्दा, नगर निगम 36 करोड़ से बनाएगा सड़कें

अलवर

स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों का एक अप्रेल से बदल जाएगा समय

अलवर

Drainage Master Plan: राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया ड्रेनेज मास्टर प्लान, जलभराव से मिलेगी मुक्ति

New Drainage Master Plan
अलवर

Rajasthan : 1 अप्रेल से राजस्थान में बदल जाएगा स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों का समय

Rajasthan 1 April will change timings School Anganwadi and hospital
अलवर

शिक्षा सत्र जल्द शुरू करने की आपाधापी में विभाग भूल गया 9वीं व 11वीं की पूरक परीक्षा का कार्यक्रम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.