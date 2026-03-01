Rajasthan News : शंकर गोरा बोले-बदमाशों के लिए खड़ा है राजस्थान सरकार का बुलडोजर

गोरा ने कहा कि आज राजस्थान में कोई भी परीक्षा का आयोजन होता है तो इंटरनेट बंद नहीं किया जाता है। क्योंकि आज राजस्थान में मजबूत सरकार है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बार बार पेपर आउट हो जाता था। गोरा ने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व राजस्थान की सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को आगे आने, राजनीति से जुडऩे, मुख्यधारा में शामिल होने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित कर रही है। चौहान ने कहा कि भाजपा में मेहनत और समर्पण करने वालों को आगे बढ़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में मेहनत और समर्पण का सम्मान होता है।