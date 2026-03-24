राजस्थान के इस जिले ने पेंशन सत्यापन में रचा इतिहास… 99.98% के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान

जिले में कुल 2,00,466 लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक 1,59,835 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 40,631 लाभार्थी शामिल हैं । ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 1,43,894 लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और कृषक वृद्धजन पेंशन प्रमुख हैं। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 15,941 लाभार्थियों को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन दी जा रही है।